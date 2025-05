CORINGÃO E ADAGA SÃO OS FINALISTAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO

Dois jogos realizados neste domingo, dia 4, no Ginásio do Azulão, definiram os finalistas do Campeonato Municipal de Futsal Feminino.

No primeiro confronto Coringão 4 x 1 Poderosas FC e na sequência, Adaga 10 x 2 Madri.

A grande final acontecerá no dia 18 de maio, às 10h, Coringão x Adaga. Entrada gratuita.

O campeonato é promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer de Jaguariúna.