Poupatempo de Mogi Guaçu completa 9 anos nesta terça-feira (28)

Posto já realizou mais de 1,6 milhão de atendimentos à população

Nesta terça-feira, 28 de março, o Poupatempo completa 9 anos de funcionamento na cidade de Mogi Guaçu. Desde a inauguração, o posto contabiliza mais de 1,6 milhão de atendimentos prestados. Em média, cerca de 5 mil serviços são realizados mensalmente na unidade.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório agendamento prévio de data e hora pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual “P”, que atende no portal e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

O Poupatempo reforça que o agendamento é feito de forma totalmente gratuita e que procedimento deve ser feito apenas pelos canais oficiais do programa.

Pelos canais digitais, já é possível acessar 260 serviços eletrônicos como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e atestado de antecedentes criminais, entre outros.

O Poupatempo de Mogi Guaçu fica na Rua Princesa Isabel, 102 – Vila Ricci. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.