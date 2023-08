Praça Carlos Gomes recebe a edição de inverno do Polo Beer Festival neste fim de semana

Além de cervejas artesanais, evento contará com música e mais de 20 opções de gastronomia

A Praça Carlos Gomes recebe no próximo final de semana a 2ª edição do Polo Beer Festival – Edição de inverno. O evento contará com 28 cervejarias que apresentarão 112 bicos de chopp. No sábado (19), o festival ocorre das 11h às 21h, e, domingo (20), das 11h às 20h. Além de diversas cervejas artesanais e especiais produzidas na RMC, haverá música, comidas – com mais de 20 opções de gastronomia – e outras atividades relacionadas ao universo cervejeiro. Os valores das bebidas são a partir de R$ 7 (200ml) e R$ 14 (400ml).

O Polo Beer Festival – Edição de inverno conta com o apoio e correalização da Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Também tem apoio institucional do Campinas e Região Convention & Visitors Bureau, organização que trabalha no desenvolvimento e promoção do turismo local, contribuindo para atrair visitantes e impulsionar o setor turístico da região.

Há ainda o apoio da Região Turística do Bem Viver ao evento, e essa será a Edição da Rota Cervejeira da Região Turística em Campinas. Esta entidade desempenha um papel na promoção dos atrativos turísticos da região valorizando a cultura, a gastronomia e outros aspectos que possam atrair turistas.

Programação

No sábado, o DJ Digão animará o início do evento com sua discotecagem no vinil, apresentando uma seleção de Jazz, Jazz brazuca, Soul e Funk. Em seguida, o Trio Raio Laser assumirá o palco, trazendo um repertório de MPB Rock de todos os tempos. Para encerrar o primeiro dia, a banda Brazucazz prestará um tributo a Elis Regina.

No domingo, o DJ Digão voltará a agitar o público com suas seleções de Jazz, Jazz brazuca, Soul e Funk. Em seguida, a banda Brazucazz retornará, dessa vez, para homenagear a lendária Rita Lee e, para encerrar o evento, haverá a participação da Banda Groove Lab.

Cervejarias participantes

Campinas: Daoravida, Tesla, Tábuas, El Coyote, Landel, Cervejaria Campinas, Blacaman, IB, Barossa, Garimpero, The Brews, St. Kitts, Stormy, Deserta, Maali e Toca da Mangava

Holambra: Seo Carneiro

Valinhos: Grifo, Mafiosa e Gravetos

Paulínia: Bier in Box

Americana: HopBeer, Seven Hands, Kalango e Knights

Indaiatuba: Itaici e Donnerstag

Santa Bárbara d’oeste: Sancta

Serviço

Polo Beer Festival – Edição de Inverno 2023

Data: 19/08 das 11h às 21h e 20/08 das 11h às 20h

Local: Praça Carlos Gomes – Bairro Cambuí