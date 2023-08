Praça do Recanto será preparada para o Natal Encantado e revitalizada no próximo ano

Uma reunião realizada na manhã desta quinta-feira, 10 de agosto, na Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), discutiu a revitalização da Praça Rui Barbosa, o Recanto, e os preparativos para o Natal Encantado. O prefeito Rodrigo Falsetti e os secretários municipais foram recebidos pelo presidente da Acimg, José Rubens de Carvalho, o Rubinho.

Em consenso, foi definido a elaboração de pelo menos três projetos que visam a revitalização da Praça do Recanto. A ideia é que um deles seja escolhido, a fim de que seja desenvolvido a partir do próximo ano. O chefe do Executivo disse que o mesmo modelo poderá ser adotado para as Praças Cândido Rondon, o Jardim Velho, e Padre Armani.

“Vamos definir o que precisa ser feito, elaborar até três projetos com modelos diferentes para que possamos escolher o melhor, pois, assim como fizemos na Praça da Capela, queremos o melhor para as praças da região central, principalmente a do Recanto, que é a mais tradicional. Queremos que as famílias voltem a frequentar esses espaços”, comentou o prefeito.

Inicialmente, o projeto deve contemplar a troca do piso, dimensionamento dos canteiros existentes e novo paisagismo. “Com o projeto em mãos, nós já começamos a buscar recursos para realizar essa melhoria e teremos um modelo para as praças. A Cândido Rondon, inclusive, poderá ser adotada pela iniciativa privada. Um estudo viário também deve ser feito para que todo o centro seja beneficiado”, destacou Rodrigo Falsetti.

“A gente entende que precisa ser um projeto amplo e que atenda todas as necessidades da região central, com as praças revitalizadas, o trânsito atendendo melhor a todos e atrativos para que a população frequente o Centro. E as praças são as portas de entrada para isso”, enfatizou o presidente da Acimg.

A pedido do prefeito, a Secretaria de Cultura vai desenvolver um projeto para levar eventos para a Praça do Recanto. A ideia é que a Feirarte, realizada no Centro Cultural, seja transferida para o local uma vez por mês e, a partir do próximo ano, realizar eventos que entrem para o calendário do município, como uma festa italiana.

“Com a revitalização da Praça do Recanto, vamos valorizar ainda mais a nossa Matriz, que é um patrimônio da nossa cidade. Tudo o que fizer vai beneficiar toda a população”, comentou o monsenhor João Paulo Ferreira Ielo, pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Preparação

A Praça do Recanto já começará a receber melhorias visando a realização do Natal Encantado, promovido em parceria com a Associação Comercial. Secretarias Municipais vão reforçar os serviços de manutenção no local e nas demais praças do Centro, a fim de que tudo fique em ordem para quando os enfeites de Natal começarem a serem instalados.

A Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) vai promover a poda das árvores e a limpeza dos canteiros. Os bancos da praça, que recentemente passaram por manutenção pela Secretaria de Serviços Municipais (SSM), também serão checados, assim como a pintura de solo e dos canteiros.

Também participaram da reunião os secretários de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schmidt; de Cultura, André Sastri; de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme de Sousa Campos; da SAAMA, Marcelo Sartori; além dos representantes da Acimg, do monsenhor João Paulo Ferreira Ielo e da secretária-adjunta de Comunicação, Juliana Domingues.