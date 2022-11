Praça já recebe os preparativos para Festa da Mandioca

A praça Francisco Ribeiro de Souza Filho, no Bairro Luiz de Fávero, já está recebendo os preparativos para a 18ª Festa da Mandioca, que acontece no próximo fim de semana, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, a partir das 19h. No domingo, durante o almoço, também acontecem apresentações culturais.

A festa da mandioca faz parte do calendário da Re Virada Regional de Cultura da Região Metropolina de Campinas e tem a realização da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, do Governo do Estado de São Paulo, da Agência Metropolitana de Campinas (AGEMCAMP) e do Conselho de Desenvolvimento Regional da Região Metropolitana de Campinas (CDRMC).

As atrações da festa foram confirmadas na última semana. Na sexta-feira (4), acontece as apresentações de Fábio Menezes e Felipe e de Marcelo Pesadão. No sábado (5) é a vez de Thomaz Henrique e Gustavo, Sabrinna e Saraí. No domingo (6), no a partir as 11h, no horário do almoço, acontece as apresentações dos Sertanejos da Paróquia de São Pedro e Romildo Reis. A noite, a partir das 19h, fecham a festa as apresentações de Fred e Kleber e Vibe do Piseiro.

Durante todo o evento, a população terá à disposição uma extensa praça de alimentação, com pratos preparados levando a mandioca como ingrediente, além de outras comidas típicas.

A entrada para o evento é gratuita.