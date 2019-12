Praça Umbelina Bueno será palco da segunda Parada de Natal neste sábado (21/12), a partir das 19h

A segunda e última edição da Parada de Natal, organizada pela Secretaria de Turismo e Cultura (SETUC) da Prefeitura de Jaguariúna está confirmada e acontecerá neste sábado (21/12), a partir das 19h, no entorno da Praça Umbelina Bueno. A confirmação partiu da secretária de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos.

“Tivemos alguns carros alegóricos e enfeites prejudicados pela ventania e o aguaceiro que caiu recentemente na cidade, mas estamos trabalhando em regime de mutirão e faremos a Parada, sim. As famílias podem se preparar e comparecer porque nossa festa não perderá o brilho”, garantiu a secretária, otimista. Toda a programação é gratuita e aberta ao público.

No último domingo, 15 de fevereiro, a população lotou a praça ao se concentrar nas calçadas para acompanhar o desfile, que teve 15 alas temáticas e agradou principalmente as crianças. De acordo com a SETUC, mais de 400 participantes da Escola das Artes de Jaguariúna novamente levarão às ruas o tema “O Natal já vem!”. Quem comparecer verá histórias de princesas, curtirá super-heróis e verá ainda brinquedos feitos na fábrica do Papai Noel.

O “Bom Velhinho”, personagem principal dessa festa, também passará pela avenida em seu trenó puxado por renas. A Parada terá ainda soldadinhos de chumbo e tripés temáticos, a participação da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Jaguariúna e de alunos da Escola Municipal Professor Irineu Espedito Ferrari. Após a Parada de Natal haverá apresentações natalinas no coreto e na Praça Umbelina Bueno, protagonizadas por artistas de Jaguariúna e alunos da Escola das Artes.

Reportagem: Aluízio Santana

Fotos: Ivair Oliveira /PMJ