Prazo para inscrição de artesãos guaçuanos interessados em expor se encerra dia 31

Se você é artesão ou artesã e quer expor e vender seus trabalhos na Feira de Arte e Artesanato ou em eventos futuros realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, corre que ainda dá tempo. Se encerra na próxima segunda-feira, dia 31 de maio, o prazo para as inscrições da seletiva promovida pela pasta.

Para participar, o interessado deve ser um artista, grupo ou coletivo de Mogi Guaçu com um histórico de atuação na área cultural de no mínimo dois anos, ter residência comprovada na cidade, além de apresentar um vídeo comprovando a produção artesanal dos produtos a serem comercializados na feira e que atenda as regras de seleção.

“É importante frisar que a inscrição não garante a participação na feira, uma vez que a participação depende de aprovação e adequação às propostas e existência de espaço na programação”, explica o secretário André Sastri.

A documentação necessária, além do edital de chamada e o regulamento da seletiva podem ser conferidos no link http://bit.ly/editalarteemaos. As inscrições podem ser realizadas pela internet, através de formulário disponível em http://bit.ly/arteemaos, ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2651, bairro Jardim Camargo.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811-8650.