Pré-carnaval esquenta a Feira da Lua

Vem pra festa com o Grupo Incendeia e muito mais!

Nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a Feira da Lua se transformará em um palco especial de pré-carnaval, com o incrível show do Grupo Incendeia (@incendeiaoficial), e a presença marcante da Rainha e do Rei Momo do Posse Folia 2024. Além disso, uma deliciosa praça de alimentação estará à disposição com uma variedade gastronômica para todos os gostos. Prepare-se para muita diversão e entretenimento para toda a família, pois o evento contará com diversas atrações. Não fique de fora deste esquenta para o Posse Folia 2024!