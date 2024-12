Amparo tem atletas entre os melhores judocas do ano

O judô de Amparo tem atletas entre os melhores do Estado de São Paulo, no ano de 2.024.

No sábado, a Federação Paulista da modalidade premiou os atletas veteranos destaques da temporada.

Os premiados foram José Augusto Barbosa (Guto) na classe M4 Médio, com o título de campeão do Ranking Estadual.

Além dele, os judocas Antônio Carlos Vido Jr na classe M3 Meio Pesado e João Carlos Felipe (Tico) na M6 Pesado, ficaram com o vice do ranking.

“Parabéns aos judocas e professores colaboradores do esporte. Que nossos atletas veteranos possam ser espelho para a nossa nova geração que está chegando neste esporte”, ressaltou o professor da secretaria de Esporte e Juventude, Fábio Nora.

O judô de Amparo tem aulas no Centro Esportivo do Trabalhador, no Jardim Camandocaia. O interessado pode obter mais informações na sede situada na Rua Rodrigo de Arruda Botelho, 107.