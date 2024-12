McLanche Feliz celebra o lançamento de Sonic 3

Os brinquedos baseados no longa já estão disponíveis nos restaurantes do McDonald’s em todo o Brasil

Os fãs do ouriço azul já podem comemorar! Alinhado com a estreia de Sonic 3: O Filme, que chega aos cinemas em 25 de dezembro, o McLanche Feliz oferece miniaturas dos divertidos personagens do filme, que já podem ser encontradas nos restaurantes do McDonald’s ao redor do Brasil.

Nesta, que é a última campanha do McLanche Feliz em 2024, a marca traz os icônicos personagens que atravessam gerações de jogadores e fãs da franquia Sonic no mundo inteiro. A novidade promete proporcionar momentos de conexão entre pais e filhos e chega para divertir os pequenos com os brinquedos inspirados no longa.

Sonic 3: O Filme é o novo capítulo da sequência de filmes de comédia, ação e aventura baseada na série de videogames Sonic. No novo filme da Paramount Pictures, o ouriço azul, Tails e Knuckles trabalharão em conjunto como uma “superequipe” para proteger seu novo lar, que foi ameaçado por Shadow.

A campanha traz um total de 12 miniaturas que representam os protagonistas do filme: Sonic (em 4 versões), Tails (em 2 versões), Knuckles (em 2 versões) e Shadow (em 4 versões). Cada brinquedo inclui uma roda, na qual pode ser inserido o personagem para fazê-lo girar, além de uma cartela de adesivos.

As novidades estão disponíveis nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 30/09/2024). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia por favor visite o nosso site.