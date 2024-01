Pré-Carnaval na Estação abre programação do Guaçu Folia 2024

A programação do Carnaval Família – Guaçu Folia 2024 será aberta no próximo domingo, dia 28 de janeiro, com o pré-carnaval na Estação, na Praça Duque de Caxias, a partir das 10h. Os apaixonados pela maior festa popular do país vão poder se divertir com as melhores músicas de Carnaval. Os integrantes do Grupo Samba da Estação vão animar o público e ainda recebem os convidados do Samba Pede Passagem. O local contará com praça de alimentação.

A programação ainda prevê Concurso de Rainha e Rei Momo na terça-feira, dia 30 de janeiro, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Quatro blocos confirmaram presença no Guaçu Folia e cada um deles tem que indicar dois nomes para o concurso, além das princesas. O concurso acontece às 19h, no Centro Cultural, quando serão escolhidas as 1ª e 2ª Princesas, a Rainha e o Rei Momo. Haverá apresentação da Bateria Furiosa da Guaçu Verde & Rosa.

O Guaçu Folia 2024 tem os quatro blocos definidos para fazer a alegria dos foliões nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Parque dos Ingás, sempre a partir das 16h. A novidade este ano fica por conta do Bloco Das Lilis. Também estão inscritos os já conhecidos Aliança Geek, Inclusão Folia e Remelexo. A apresentação dos blocos acontece nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Parque dos Ingás, no Centro da cidade, e ainda haverá praça de alimentação e muita música, conforme a programação abaixo.

Assim como no ano passado, cada bloco recebeu 100 abadás para participar do evento. Os blocos que obtiverem as melhores pontuações durante o desfile receberão o título de premiação, valores em dinheiros, sendo R$ 2,5 mil, R$ 1,5 mil, R$ 500 e R$ 500, respectivamente do 1º aos 4º lugares. Os blocos serão avaliados pela riqueza na apresentação e seu repertório com estilos de samba, pagode, axé, frevo, marchinhas e outros típicos desta manifestação popular nacional de entretenimento e lazer.

“A Secretaria de Cultura vai promover, mais uma vez, uma grande festa para a família guaçuana brincar e se divertir com segurança. A volta dos blocos carnavalescos tem atraído muita gente e feito a alegria dos foliões no nosso Carnaval de rua. Ainda temos o pré-carnaval na Estação, que já é uma tradição e tem atraído muita gente”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri.

A Feira Noturna Sabor da Rua também terá uma programação especial na sexta-feira, dia 9 de fevereiro. A cantora Sarahí será a responsável por levar animação ao público que comparecer na feira noturna, na Avenida Alíbio Caveanha, nas proximidades o 26º Batalhão da Polícia Militar. A feira acontece todas às sextas, sempre a partir das 17h.

Programação Guaçu Folia 2024

28/01- Pré-Carnaval na Estação

Praça Duque de Caxias, a partir das 10h

Grupo Samba da Estação e Samba Pede Passagem

Entrada franca

30/01- Concurso da Rainha e Rei Momo

Teatro Tupec do Centro Cultural, a partir das 19h

Bateria Furiosa da Guaçu Verde & Rosa

Entrada franca

09/02- Feira Noturna Sabor da Rua

Avenida Alíbio Caveanha, a partir das 17h

Cantora Sarahí

Entrada franca

10/02- Blocos e Música

Parque dos Ingás, a partir das 16h

Entrada franca

16h- DJ Kaká

17h30- Desfile de blocos

19h- Bateria da Escola de Samba Asa Show

22h- DJ Ozzy

11/02 – Blocos e Música

Parque dos Ingás, a partir das 16h

Entrada franca

16h- DJ Ozzy

17h30- Desfile de blocos

19h- Thomas Macena

22h- DJ Kaká