Pré-Carnaval registra sucesso de público, muita animação e alegria em Artur Nogueira

O esquenta do Carnartur 2024 “Tradição e alegria, juntas outra vez” registrou sucesso de público e agitou os foliões de toda a região com música boa e muita animação. O Pré-Carnaval aconteceu neste domingo, dia 04 de fevereiro, das 14h às 22h, na Avenida Fernando Arens.

A abertura do evento ficou por conta do DJ Caio Ferreira, que agitou os foliões até as 16h. Em seguida o cantor Thiago Gouveia assumiu o palco e, a partir das 18h, o DJ Stiven Malanotti encerrou o evento. Os shows aconteceram no palco montado em frente à Praça do Coreto.

O esquenta é tradição no município há pelo menos 15 anos, onde os foliões já dão uma mostra da animação para os dias do Carnaval. A folia é promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

Além de muita folia e diversão, a população também contou com as deliciosas opções gastronômicas oferecidas pelos ambulantes e feirantes do município. As barracas estarão montadas na avenida durante toda a programação.

PROGRAMAÇÃO CARNARTUR 2024

-Dia 09/02 (sexta-feira) – Filhos da Vaca e Show Musical

A partir das 19h

-Dia 10/02 (sábado) – Trio elétrico e Show Musical

A partir das 19h

-Dia 11/02 (domingo) – Bloco da Vaca e Show Musical

A partir das 17h

-Dia 12/02 (segunda-feira) – Trio elétrico e Show Musical

A partir das 19h

-Dia 13/02 (terça-feira) – Bloco da Vaca e Show Musical

A partir das 17h