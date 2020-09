Prédio da antiga Delegacia de Polícia está sendo reformado pela Prefeitura de Pedreira

Localizado na Rua Ana Francisca de Oliveira, nº 49, o antigo prédio da Delegacia de Polícia está sendo reformado pela Prefeitura de Pedreira, através de projeto idealizado pelo Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras e Vias Públicas, para receber em breve a sede da Polícia Municipal.

Segundo informou o secretário de Segurança Ângelo Milani Pavão, o prédio que foi doado pelo Governo do Estado para a Prefeitura de Pedreira vem sendo adaptado para receber a sede da Polícia Municipal. “São reformas necessárias que atendem as demandas da nossa Polícia Municipal, tudo vem sendo executado com recursos do Tesouro Municipal”, enfatiza o secretário Pavão.

Para o Secretário de Segurança é importante destacar o forte investimento efetuado pela atual gestão na área. “Foram adquiridas novas pistolas e munições, também foram comprados novos uniformes para todos os policiais municipais, 3 (três) novas viaturas devidamente equipadas (2 Ford Ranger e 1 Renault Oroch), novo sistema de Rádio Comunicação Digital, com software de monitoramento, GPS para as viaturas e rádios portáteis, visando otimizar recursos humanos para atendimento de ocorrências, além da gravação dos rádios entre viaturas e base”, concluiu o secretário Ângelo Milani Pavão.