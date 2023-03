PREFEIRURA DIVULGA NOTA SOBRE SURTO NA MATERNIDADE DE CAMPINAS, DOIS BEBÊS MORRERAM

Uma nota divulgada pela Secretaria de Município da Saúde de Campinas,ontem (29), esclarece sobre o surto de gastroenterite na Maternidade de Campinas, que comprometeu a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do hospital, aconteceu em razão de contaminação por bactéria de transmissão fecal-oral ocorrida no lactário. O surto atingiu ao todo 21 pessoas, entre recém-nascidos e adultos. Dois bebês morreram em decorrência de complicações da doença.

Os fatos ocorreram entre 6 e 9 de fevereiro último. Em razão do surto, leitos da UTI neonatal da Maternidade chegaram a ser interditados pelo Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) de Campinas e posteriormente liberados pelo órgão no início de março.

Conforme o comunicado da Secretaria de Saúde, “as medidas imediatas instituídas pelo hospital, associadas aos apontamentos do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), acabaram com o surto”.

Ainda segundo a nota, “o terceiro óbito ocorrido na UTI Neonatal não está relacionado ao surto da gastroenterite e, sim, à complexidade da prematuridade”, afirma.