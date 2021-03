Prefeita e comitiva de vereadores entregam plano diretor de turismo e pedem o título de estância turística para Estiva Gerbi

A prefeita Claudia Botelho, acompanhada do presidente da Câmara Adevanil Moreira, do secretário de Cultura e Turismo Heitor Dutra, e dos vereadores Arnaldo Carmo Gonçalves, Cláudia Zanco, Fábio Augusto Coelho e Fábio José da Silva estiveram nesta quarta-feira, 03, na Secretaria de Turismo de São Paulo para a entrega do Plano Diretor de Turismo de Estiva Gerbi. O encontro foi com o secretário estadual de turismo, Vinícius Lummertz e também contou a presença do padrinho do plano de turismo estivense, Deputado Estadual Rafa Zimbaldi (PL).

A comitiva estivense além de protocolar o plano de turismo, manifestou o interesse para que Estiva Gerbi seja contemplada com o título de Estância Turística, sendo assim, o município poderá receber mais recursos do Governo Estadual para investimento em ações voltadas para o melhor acolhimento de turistas, peregrinos, ciclistas, além de gerar empregos e renda para a população estivense.

Em sua fala, a prefeita Claudia destacou a evolução do turismo na cidade e a necessidade de mais investimentos. “Estiva Gerbi está evoluindo cada dia e não podemos perder o foco apesar da pandemia. O título de estância é fundamental para que esta evolução continue avançando e com isso, toda a cidade será beneficiada”, disse a prefeita.

Para o secretário de Cultura e Turismo de Estiva Gerbi, Heitor Dutra, o plano diretor é fundamental para os próximos anos. “O plano diretor define metas a serem alcançadas além de estabelecer diretrizes em todas as esferas públicas e privadas para o êxito do desenvolvimento turístico da cidade. Foram semanas de muito trabalho, dedicação e com apoio sempre do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, que possui em seus membros, empresários, agentes públicos e sociedade civil”, destacou o secretário.

O plano diretor de turismo elaborado pelo COMTUR foi aprovado por unanimidade pelos vereadores de Estiva Gerbi em sessão realizada na última segunda-feira, 22, na Câmara Municipal.