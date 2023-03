Prefeito anuncia início das atividades do Corpo de Bombeiros em Itapira

O prefeito Toninho Bellini e o Tenente Coronel Eglis Chiachirini, comandante do 7º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, anunciaram na tarde desta segunda-feira, 27, que as atividades do Corpo de Bombeiros em Itapira irão começar em breve.

A princípio, o trabalho contemplará tarefas administrativas de reconhecimento de campo e familiaridade com as logísticas do município. Essa função será coordenada pelo Sargento Fernando Henrique da Costa e pela Tenente Laís Marcatti Tofanello, que é de Itapira. “A partir de hoje o Sargento Fernando Costa passa a cumprir seu expediente em Itapira. Ele será o Comandante daqui do município”, anunciou o Tenente Coronel Eglis Chiachirini.

A coletiva de imprensa também contou com a presença do Capitão Pedron, do vice-prefeito Mário da Fonseca, do Secretário de Governo Sandro Cesar Oliveira Almeida – que também acumula responsabilidade pela pasta de Defesa Social – e também do Coordenador da Defesa Civil, Ronaldo Ramos da Silva.

Conforme foi explicado, a expectativa é que na segunda quinzena do mês de maio as atividades do Corpo de Bombeiros de Itapira iniciem com um efetivo de 15 bombeiros, equipamentos e veículos específicos, dentre eles um caminhão auto-bomba e uma viatura de resgate semelhante aos que foram apresentados durante a coletiva. De acordo com o Tenente Coronel Eglis, o investimento do Governo do Estado de São Paulo deve se aproximar dos R$ 3 milhões. “Iremos programar uma solenidade formal para marcar esse início das atividades no município, inclusive alinhado com a agenda do Governo do Estado. Também estamos trabalhando para encontrar um local que atenda todas as necessidades do Corpo de Bombeiros para que seja implantada sua base definitiva”, disse o prefeito.

Em relação ao trabalho que já é executado pela Defesa Civil, a Tenente Laís explicou que dependendo do tipo de ocorrência as duas corporações atuarão em conjunto, tal qual já ocorre hoje, mesmo com a sede em Mogi Guaçu. “Estaremos aqui para melhorar o atendimento na cidade. O trabalho da Defesa Civil continuará sendo executado e iremos implantar as atividades específicas do Corpo de Bombeiros”, completou.

Dentro desse contexto, o prefeito Toninho Bellini aproveitou para agradecer o trabalho da Defesa Civil de Itapira. “Só temos a agradecer e valorizar o trabalho que vem sendo executado pela nossa Defesa Civil até hoje. Junto com o Corpo de Bombeiros teremos uma força ainda maior e, inclusive, os agentes poderão participar de diversos treinamentos e capacitações”, declarou.