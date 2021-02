Prefeito anuncia investimentos para Chácaras Alvorada durante encontro com parlamentar

O prefeito Rodrigo Falsetti anunciou nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, durante encontro com o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD), a conquista de R$ 300 mil para a construção de sede da Guarda Civil Municipal e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no bairro Chácaras Alvorada. O recurso, segundo o parlamentar, será destinado a Mogi Guaçu ainda este ano através de emenda impositiva.

Deputado e prefeito se reuniram esta manhã na Prefeitura para tratar de iniciativas de apoio à cidade, sobretudo em Brasília. “Temos um compromisso com o município. Fizemos contato com o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da nossa liderança partidária, para trabalharmos também a mobilidade urbana em Mogi Guaçu”, destacou Cezinha.

Rodrigo, por sua vez, reforçou a importância de parcerias como esta para viabilizar obras e investimentos para a cidade. “O apoio do deputado é fundamental para que consigamos avançar. Encaminhamos outras demandas, em especial de intermediação junto ao Governo Federal para que possamos trazer melhorias que beneficiem Mogi Guaçu e o povo guaçuano”, disse.

O encontro foi acompanhado pelo pastor Antônio Severino Batista, da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Martinho Prado, e pelo vereador Luciano Firmino Vieira, o Luciano da Saúde.