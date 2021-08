Prefeito anuncia nomes para Secretarias de Turismo e de Relações Institucionais

O prefeito Rodrigo Falsetti anunciou nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, durante reunião de trabalho em seu gabinete, os nomes que estarão à frente das recém-criadas Secretarias Municipais de Turismo e de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico. Elas serão conduzidas, respectivamente, por Luiz Cláudio Soares de Souza, o Luca, de 61 anos, e Alair Alves Júnior, o Alair Bellini, de 43 anos.

O prefeito deu boas-vindas aos novos secretários e ressaltou que os nomes, que preservam a natureza técnica do quadro de profissionais do primeiro escalão, irão reforçar o governo e contribuir para o avanço de segmentos importantes. “Criamos estas pastas para dar mais protagonismo e ampliar a atividade da administração em setores que serão fundamentais para o desenvolvimento da cidade nos próximos anos”, ressaltou. “Acredito que o Alair e Luca têm muito a contribuir conosco nesse sentido”.

Aos novos secretários, Rodrigo pediu empenho e ritmo, a fim de que os trabalhos possam ser agilizados. “Eu cobro agilidade. Nós estamos mudando a Prefeitura. É um trabalho lento, que não acontece do dia para a noite, mas queremos ela cada vez mais eficiente”.

O empresário Luiz Cláudio é presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), formado em gastronomia e técnico em hotelaria. É proprietário dos restaurantes Ryöshi e O Pescador. “A gente vem tentando desenvolver o turismo há muito tempo e, agora, vemos no Rodrigo essa pessoa para levantar essa área. É o turismo que vai ajudar a alavancar a economia dos municípios”, ressaltou Luca.

Alair Belini é formado em jornalismo e em análise e desenvolvimento de sistemas. Tem passagens por diversos veículos de comunicação, com vasta experiência em TV e rádio. Recentemente, atuou na área de marketing como analista de atendimento ao cliente. “É justamente essa minha experiência com o público e com a comunicação que vai me ajudar nessa nova função”, destacou.