Operação Policial desmantela rede de tráfico de drogas em Jaguariúna durante a madrugada

Equipe em patrulhamento preventivo surpreende traficante conhecido da região, resultando em apreensão significativa de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Na madrugada desta quarta-feira, 4 de maio, uma operação policial em Jaguariúna desencadeou a desarticulação de uma rede de tráfico de drogas que operava no Jardim Dom Bosco. A ação, desencadeada após denúncias sobre atividades ilícitas em uma área específica da cidade, revelou um cenário de venda de entorpecentes.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um veículo na Rua Paraíba, onde suspeitavam estar ocorrendo atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Ao perceberem a presença da viatura, o veículo em questão tentou fugir, mas os agentes conseguiram interceptar um indivíduo, identificado como A., que tentou se evadir adentrando um quintal residencial e dispensando porções de drogas ao notar a presença policial.

Com A. detido, os policiais encontraram em sua posse uma pochete contendo diversas porções de substâncias análogas a entorpecentes, incluindo maconha, cocaína e haxixe, além de R$300,00 em espécie. Além disso, foram encontrados dois “kits” com diversos eppendorfs de cocaína, uma máquina de cartão e três instrumentos musicais com logotipo de um time associado ao traficante da facção criminosa.

Diante das evidências, A. foi preso em flagrante delito e levado à delegacia de plantão. O Delegado ratificou a prisão em flagrante, e o indivíduo permanece à disposição da justiça.

Os números da apreensão refletem a magnitude da operação policial:

224 eppendorfs de cocaína

10 porções de maconha

11 porções de cocaína ensacadas

6 porções de haxixe

R$300,00 em espécie

1 máquina de cartão

2 aparelhos celulares

Esta ação representa um duro golpe contra o tráfico de drogas na região, reforçando o compromisso das autoridades em combater o crime e manter a segurança da comunidade de Jaguariúna.