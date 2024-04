Sábado tem Dia D de vacinação contra a gripe e a dengue em Holambra

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra irá realizar neste sábado, dia 13 de abril, o Dia D de Vacinação contra a dengue e contra o vírus Influenza, causador da gripe. O atendimento irá ocorrer das 8h às 15h nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes. No caso da gripe, podem ser imunizados idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, holambrenses com comorbidades, imunossuprimidos, professores, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e profissionais de Forças de Segurança. Já a dose contra a dengue será aplicada em crianças de 10 e 11 anos que não tenham contraído a doença nos últimos 6 meses. Para receber a vacina será necessário apresentar o CPF e indicar o número do Cartão SUS.

“O Dia D tem como objetivo facilitar o acesso aos imunizantes por quem não consegue ir até as unidades de saúde de segunda a sexta-feira”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Inicialmente aplicaríamos nesta data apenas a vacina contra a gripe, mas como recebemos as doses do antígeno contra a dengue esta semana, resolvemos ampliar o atendimento.”

A aplicação das doses da vacina contra a gripe teve início na cidade no dia 25 de março. Ela ocorre de segunda a sexta-feira nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida, entre 8h e 11h30 e das 13h às 16h. Já na unidade do Palmeiras, a imunização será realizada às segundas-feiras, das 8h às 11h30. No Fundão, às terças-feiras, entre 13h e 15h30. O antígeno contra a dengue começou a ser distribuído no dia 11 de abril nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, sempre de de segunda a sexta-feira. Neste primeiro momento, por determinação do Departamento Regional de Saúde, serão imunizados crianças e adolescentes de 10 e 11 anos.