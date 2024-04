Defesa Civil de Amparo participou de treinamento da Operação SP Sem Fogo

A Defesa Civil de Amparo participou na sexta-feira, 5, do treinamento regional da Defesa Civil do Estado de São Paulo, em Pinhalzinho, na quinta-feira, 4, e em Bragança Paulista, na sexta-feira, 5. O encontro faz parte da Operação São Paulo Sem Fogo.

A ação é feita em parceria com prefeituras e o Corpo de Bombeiros durante a fase amarela da operação, antecipando o planejamento estratégico para o próximo período de estiagem.

Durante as oficinas, equipes estaduais de capacitação percorrem as cidades paulistas e aplicam treinamentos para agentes das Defesas Civis municipais, brigadistas e voluntários com foco na redução de queimadas e incêndios tanto em áreas verdes urbanas como nas regiões de matas e florestas.

O treinamento deste ano vai oferecer instruções teóricas e práticas sobre planos de contingência e previsão meteorológica; emissão de alertas e comunicação em desastres; incêndios florestais e danos à fauna; e saúde pública no período de estiagem.

A ação é composta por quatro programas integrados e complementares: Prevenção, Controle, Monitoramento e Combate.