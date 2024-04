INAUGURADA 1ª BASE COMUNITÁRIA DOS BOMBEIROS EM HOLAMBRA

Foi inaugurada hoje a sede da primeira Base Comunitária de Bombeiros do município.

Localizado na Rota dos Imigrantes, em área institucional do Residencial Portal do Sol, o espaço passa a concentrar os materiais necessários para enfrentar ocorrências com rapidez e mais preparo.

Além da inauguração, foi realizada a entrega ao município de dois veículos: um Autobomba Salvamento, que conta com estrutura robusta e oferece suporte operacional, desde incêndios até resgates em situações de emergência, além do transporte de equipamentos especializados; e uma Viatura Operacional, que é um veículo de apoio administrativo ou de atendimento emergencial, destinado ao atendimento de pequenos focos de incêndio e transporte de pessoas e carga.

O automóvel tem capacidade para quatro ocupantes e é equipado com sistemas de sinalização de emergência!