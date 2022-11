Prefeito anuncia novo secretário municipal de Educação

Em reunião realizada na manhã de segunda-feira (7), na Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, o prefeito, doutor Zeedivaldo Alves de Miranda, anunciou o professor Paulo Martini como novo secretário municipal de Educação. O professor assume a pasta com a responsabilidade de trazer experiências bem-sucedidas na educação privada para a educação do município.

Esteve presente na reunião o vice-prefeito, Adézio Dias Barboza, o presidente da câmara dos vereadores, Adauri Donizete da Silva, os vereadores Cristiano Wagner Gomes, Flavia Guimarães Lima, Francisco Simão Ribeiro Mendes, José Jorge dos Santos, Marlon Aparecido Pereira, Salvador Figueredo de Souza e Siney Barbosa Meris, além de secretários municipais de outras pastas da administração municipal e funcionários da educação.

O professor Martini tem uma larga experiência na área de educação. No fim dos anos 1990, ele assumiu a direção do Sistema Educacional Adventista do estado de Santa Catarina. Na sequência, passou pela educação adventista do estado do Rio de Janeiro, até assumir a direção geral do Instituto Adventista Paranaense (IAP) em 1994. No ano de 2004 ele assumiu a direção geral do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP) – Campus Engenheiro Coelho, onde permaneceu até o ano de 2018.

“Eu acredito que nossa cidade pode ter uma educação de muita qualidade. Nossos alunos devem ter uma atenção especial na formação. A minha expectativa é encontrar um grupo de pessoas que sonham em transformar a educação no nosso município”, afirmou Martini.

Doutor Zeedivaldo agradeceu o professor Martini por ter aceitado o convite para compor a equipe de governo. “Quero agradecer o professor Martini por ter aceitado o desafio de transformar a educação no nosso município, trazendo para a nossa rede municipal de educação a sua experiência de mais de trinta anos na educação”.