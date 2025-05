Rodada movimentada tem 24 gols no futsal de base

A rodada do último sábado, 10 de maio, pela Copa Itapira de Futsal de Base foi marcada por muitos gols e jogos equilibrados no Ginásio ‘José Carlos Malandrin’, no bairro dos Prados.

Organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira, o torneio reuniu equipes das categorias sub9, sub11 e sub13, com destaque para o alto número de gols: foram 24 bolas na rede em apenas três partidas.

No sub9, a Recreativa venceu a SEL Prados por 4 a 3 em um confronto bastante disputado. Na sequência, pela categoria sub11, a equipe da Recreativa ‘B’ superou a SEL Coutinho por 5 a 3, em mais uma partida de ataque eficiente. Encerrando a programação, no sub13 feminino, a Recreativa ‘A’ venceu o time do Futsal Feminino por 4 a 1, consolidando a boa fase da associação nas categorias de base.

PRÓXIMOS

Nesta quinta-feira, mais três jogos, também nos Prados. A rodada começa com o duelo entre SEL Lions e Santa Fé pela categoria sub9, a partir das 19h00. Na sequência, pela categoria sub11, a Recreativa ‘A’ também enfrenta o Santa Fé. Encerrando a rodada, o sub15 entra em cena com o embate entre Futsal Barão e Recreativa.