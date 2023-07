Prefeito de Amparo busca apoio regional para manutenção da Santa Casa Anna Cintra

Hospital é referência regional em atendimentos, com média de 14.553 procedimentos por mês

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, esteve reunido com prefeitos da região em Serra Negra na última sexta-feira (14) para buscar apoio em relação à manutenção do Hospital Santa Casa Anna Cintra, referência para atendimento em saúde dos municípios da região do Circuito das Águas Paulista.

Na ocasião, foi elaborado um termo de compromisso destacando a necessidade de colaboração para o pleno funcionamento do local.

Hoje, a Santa Casa realiza, em média, 14.553 atendimentos por mês. Embora a maioria deles seja para pessoas do município de Amparo, parte desse volume vem de outras cidades da região. Entre elas, Monte Alegre do Sul, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Pedreira, Lindoia, Águas de Lindoia, Jaguariúna, Morungaba entre outros municípios.

O déficit em recursos para atender essa grande demanda chega a mais de R$ 2 milhões. Para não comprometer o trabalho de assistência que vem sendo realizado é que o prefeito Carlos Alberto Martins tem buscado apoio na região e junto aos governos estadual e federal para que essas populações não sejam desassistidas.

Como parte disso, é que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, tem desenvolvido um projeto para regionalizar os atendimentos. Para isso, espera-se que haja o aporte do Ministério da Saúde a fim de que um novo hospital regional seja construído, ampliando a capacidade de 70 leitos para mais 200.

“A Santa Casa Anna Cintra já é um hospital de referência para a região. Isso, por meio de nossos investimentos e de serviços ininterruptos prestados no local. Estamos lutando agora para que o hospital seja regionalizado e amplie esse leque de serviços, uma vez que já vem assistindo municípios vizinhos”, destacou o prefeito de Amparo.

Participaram da reunião os prefeitos Gil Helou (Águas de Lindóia) e Edson Rodrigo Cunha (Monte Alegre do Sul), acompanhados dos responsáveis de saúde Ricardo Minosso (Serra Negra), Gilberto Martins (Amparo) e Vinícius Tonon (Monte Alegre do Sul), além do chefe de Gabinete da Prefeitura de Serra Negra, Rodrigo Demattê, e do secretário-geral da Câmara Municipal de Serra Negra, Demétrius Ítalo Franchi.