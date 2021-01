Prefeito de Artur Nogueira participa de reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia (PSD) participou, na manhã desta terça-feira (19), da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC). O encontro foi comandado pelo vice-presidente do Conselho e também prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis.

A reunião contou com a participação dos chefes do Executivo de todas as cidades da região, a fim de determinar o novo presidente e vice-presidente do Conselho, bem como os membros do Conselho de Orientação do Fundocamp.

Os prefeitos discutiram ainda a situação da pandemia do coronavírus na RMC. “É preciso ter diálogo com os prefeitos de nossa Região Metropolitana. O objetivo é integrar, e planejar em conjunto para que as ações públicas sejam defendidas em prol do interesse em comum da população da RMC”, destacou Sia.

Sobre o Conselho

O CD-RMC foi criado em 2000 para que os prefeitos da região possam alinhar decisões que envolvam planejamento e uso de solo; transporte e sistema viário regional; habitação; saneamento básico; meio ambiente; desenvolvimento econômico; e atendimento social.

Participam do Conselho as cidades de Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.