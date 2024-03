Prefeito de Holambra, Fernando Capato, embarca em Missão Regional em Taiwan

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, está embarcando em uma missão importante para Taiwan, no continente asiático, acompanhado de prefeitos e líderes da Região Metropolitana de Campinas. Esta missão tem como objetivo estreitar laços entre os municípios paulistas e empresários da região taiwanesa, além de participar de um congresso internacional de Cidades Inteligentes.

Com as despesas pagas pelo governo taiwanês, esta viagem representa uma oportunidade significativa para a busca de novas parcerias e investimentos tanto para Holambra quanto para toda a região.

Para garantir a continuidade das atividades administrativas durante sua ausência, o prefeito transferiu temporariamente o comando da gestão para o vice-prefeito Miguel Esperança. Acompanhado por uma equipe comprometida e pelos vereadores locais, a administração municipal seguirá avançando, assegurando que as demandas e necessidades da cidade sejam atendidas.

A viagem do prefeito Fernando Capato representa um passo significativo na busca por novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento para Holambra e para a Região Metropolitana de Campinas. Por meio do estabelecimento de parcerias estratégicas e da promoção do intercâmbio de conhecimento, a expectativa é que esta missão resulte em benefícios duradouros para a comunidade local e para a economia regional.