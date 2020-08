Prefeito de Holambra testa positivo para Covid-19

Através de uma rede social o prefeito de Holambra, Fernando Fiory de Godoi, comunicou nesta quarta-feira, dia 26, que testou positivo para a Covid-19. “Recebi esta manhã a notícia de que testei positivo para o novo Coronavírus”, disse o prefeito.

Segundo ele, o exame feito na última sexta-feira, dia 21, através da Policlínica Municipal, foi analisado ao longo dos últimos dias pelo Instituto Adolfo Lutz, do Estado, e o resultado chegou na manhã desta quarta-feira, dia 26. “Estou bem e em isolamento domiciliar desde o início dos sintomas”, afirmou.

O prefeito disse que apesar do necessário repouso, ele tem mantido regularmente sua agenda de trabalho por telefone com os diretores municipais e também com lideranças do Estado. “Reforço o pedido para que todos continuem fazendo a prevenção, usando máscara, evitando aglomerações e higienizando sempre as mãos.

Espero estar logo de volta à rotina normal. E que possamos logo vencer essa tão implacável pandemia! Se Deus quiser!”, concluiu o prefeito.