Prefeito Fábio Polidoro e Secretária Ana Lúcia Nieri Goulart participaram da Oficina de Regionalização da Saúde e Gabinete 3D

A sede da UniFAJ, em Jaguariúna, recebeu na terça-feira, 5 de março, a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde e o “Gabinete 3D – Saúde”, promovidos pelo Governo de São Paulo. O evento pactuou os procedimentos que os 62 municípios da região necessitam, por meio de um termo de acordo e compromisso de gestão.

O Prefeito Fábio Polidoro e a Secretária Municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart, estiveram participando do evento que teve como objetivo otimizar os recursos provenientes da nova Tabela SUS Paulista e do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal). São mais de 5 milhões de habitantes e 137 instituições filantrópicas da região beneficiadas.

“A primeira fase das oficinas foi realizada em 2023 e aprofundou o debate sobre soluções para as três áreas mais relevantes observadas pelo Programa de Regionalização: Saúde Mental, Oncologia e Cardiologia”, enfatizou na ocasião a Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

“Em parceria com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde e o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Programa de Regionalização da Saúde do Estado de São Paulo é focado em diminuir desigualdades para aumentar a eficiência do gasto público, ampliar a oferta de serviços e reduzir as filas e a distância que as pessoas precisam percorrer para conseguir o tratamento adequado”,, destacou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

Pensando na otimização dos serviços oferecidos à população e na definição de políticas públicas, o Governo de SP desenvolveu o Gabinete 3D, projeto que visa a articulação entre secretários do Estado e gestores de cada município. O nome da ação remete aos três “Ds” que regem a gestão: Diálogo, Dignidade e Desenvolvimento.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi a pasta escolhida para a inauguração da iniciativa, conforme as demandas de saúde identificadas durante a primeira fase das Oficinas da Rede Regional de Atenção à Saúde. Com o projeto, são promovidos encontros com lideranças políticas locais, administradores dos hospitais e visitas às unidades hospitalares da região.