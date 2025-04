RESPONSABILIDADE COM JAGUARIÚNA E RESPEITO AO FUNCIONALISMO

A Prefeitura de Jaguariúna vem a público esclarecer que a ameaça de greve por parte de alguns setores do funcionalismo municipal não se justifica, uma vez que o município apresentou uma proposta oficial de reajuste salarial de 4,83%, com base na inflação do último ano, com o objetivo de repor as perdas e garantir os direitos dos servidores públicos.

Além da recomposição salarial, a proposta contempla a reposição de benefícios, respeitando os limites legais e o cenário econômico atual. É importante destacar que muitos municípios brasileiros sequer concederam a reposição inflacionária aos seus servidores, diante das dificuldades enfrentadas em todo o país.

Outro ponto que merece destaque é que a Prefeitura de Jaguariúna realiza o pagamento dos salários e benefícios rigorosamente em dia. Esse compromisso só é possível graças ao equilíbrio das finanças públicas, que é fundamental para o cumprimento de todas as responsabilidades administrativas e para a continuidade dos serviços prestados à população.

A Prefeitura de Jaguariúna reafirma seu compromisso com a responsabilidade fiscal e com a qualidade dos serviços públicos. Uma eventual paralisação comprometeria o atendimento em áreas essenciais afetando diretamente os cidadãos que mais precisam.

Desde o início das negociações, o diálogo com o sindicato tem sido constante e transparente. A proposta apresentada representa o maior esforço possível neste momento, equilibrando o respeito ao funcionalismo com a sustentabilidade das contas públicas e o compromisso com toda a população.

Seguiremos abertos ao diálogo, sempre buscando construir soluções conjuntas que valorizem os servidores e garantam os serviços que Jaguariúna merece.

Atenciosamente.

Prefeitura de Jaguariúna