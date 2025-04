Veja os benefícios do homecare para profissionais da enfermagem e pacientes

Foto: Freepik

Atendimento domiciliar é uma opção de renda extra para profissionais e proporciona rotina de cuidados personalizados a quem precisa

O atendimento domiciliar, também chamado de homecare, tem ganhado destaque no Brasil. Segundo levantamento encomendado pelo Núcleo Nacional das Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar (NEAD) e realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), no ano de 2019, cerca de 300 mil pacientes foram atendidos em domicílio. Em 2022, o número subiu para 346 mil.

Entre os fatores que explicam o crescimento estão o envelhecimento da população e a busca por alternativas humanizadas aos modelos tradicionais de internação hospitalar. O homecare permite que os pacientes recebam os cuidados médicos em casa, alternativa que traz benefícios tanto para os pacientes, quanto para os profissionais da área de enfermagem.

Diferentes estudos mostram que o modelo de atendimento reduz o risco de infecções hospitalares e promove mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. Para os profissionais, pode ser uma fonte de renda extra ou de experiência para colocar em prática conhecimentos adquiridos. Há cursos gratuitos online que capacitam os profissionais da área da saúde para a oferta desse serviço personalizado.

Como funciona o homecare

No Brasil, a prática do homecare ganhou espaço a partir dos anos 1990, como uma alternativa ao modelo essencialmente hospitalocêntrico de atenção à saúde. De acordo com informações divulgadas pelo Senado Federal, trata-se de um tipo de atendimento realizado por profissionais de saúde como enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, entre outros.

Nesse modelo, os profissionais cuidam do paciente no âmbito domiciliar. Todos os cuidados oferecidos na unidade médica são transferidos para a residência do paciente. Com isso, ele não precisa prolongar sua estadia no hospital, podendo ser assistido em sua própria casa.

Segundo o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), no caso dos enfermeiros, o objetivo é realizar todo o atendimento e cuidado atribuídos à equipe de enfermagem na casa do paciente. Esse tipo de serviço pode ser direcionado para crianças, pacientes com deficiência, doentes crônicos, idosos e outros públicos que necessitam de cuidados específicos relacionados à saúde.

No dia a dia, os enfermeiros podem aferir a pressão, administrar medicamentos, cuidar da higiene pessoal, auxiliar na oferta de refeições e incentivar passeios ao ar livre.

Benefícios ao paciente

O uso do modelo de atendimento domiciliar traz benefícios aos pacientes. De acordo com estudo publicado na Revista FT aponta que o homecare pode ser utilizado como estratégia em diversos quadros hospitalares e tem como principal benefício o conforto residencial ao paciente, que se sente mais seguro e confortável dentro de sua própria casa.

O estudo também destaca outras vantagens: nesse modelo de atendimento, o paciente recebe uma assistência individualizada e humanizada, com cuidados personalizados e adaptados às suas necessidades. A família também ganha com o homecare, já que, durante os cuidados, os familiares podem ser envolvidos no processo de tratamento.

O técnico em enfermagem de 28 anos, Lohan Tassona, trabalha em equipes de homecare e destaca que a agilidade em situações de emergência é outro benefício para o paciente.

“Já presenciei situações em que o paciente se sentiu mal em casa, e ter a equipe de homecare fez toda a diferença. Nesses momentos, ter profissionais que consigam oferecer respostas rápidas em situações de emergência traz mais segurança para a família e agiliza o atendimento às necessidades do paciente”, explica.

Outro aspecto destacado pelo profissional é a redução da sensação de isolamento. “Em alguns casos, a equipe de enfermagem precisa passar 24 horas ao lado do paciente. E, com isso, acabamos conversando, trocando vivências e fazendo companhia para aquela pessoa. No caso dos idosos, percebo que esse apoio traz benefícios que vão além do bem-estar físico, muitos nos acolhem como filhos e netos e até desabafam sobre questões emocionais que os afligem,” relata.

O estudo publicado na Revista FT também pontua que o homecare traz benefícios do ponto de vista hospitalar. Com o aumento desse tipo de atendimento, ocorre uma redução da ocupação de leitos hospitalares, liberando recursos para pacientes com necessidades mais complexas.

Fonte de renda extra para profissionais da enfermagem

Do ponto de vista dos profissionais da área de enfermagem, o homecare também oferece benefícios. No atendimento domiciliar, o enfermeiro pode colocar em prática os ensinamentos aprendidos durante cursos e especializações.

O profissional pode buscar curso grátis de enfermagem para obter conhecimentos para o atendimento domiciliar. Existem especializações em enfermagem geriátrica, telemetria e gerenciamento da dor, por exemplo.

Lohan explica que ingressou nessa prática para obter renda extra após a compra do primeiro imóvel. O profissional já trabalhava em hospitais, onde descobriu que poderia atuar dando suporte a pacientes que recebiam alta, mas necessitavam de cuidados em casa.

“Foi com a renda do homecare que consegui ter mais qualidade de vida financeira e conquistar alguns objetivos, como mobiliar minha casa e casar. As escalas do homecare costumam ser intercaladas com os dias em que atuo no hospital e me ajudam a complementar a renda”, destaca.