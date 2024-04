Prefeito Fábio Polidoro participa de reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania do Governo do Estado

O Prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, e demais prefeitos das cidades da Região Metropolitana de Campinas, estiveram reunidos na quinta-feira, 04 de abril, com o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fábio Prieto, que na oportunidade realizou uma apresentação de toda a estrutura e serviços da pasta, entre eles o Fundo de Interesses Difusos (FID0, que tem previsão de um novo edital até o final do ano.

O FID é composto por condenações de ação civil pública e termo de ajustamento de conduta e coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. O edital que está em andamento, publicado em 2021, contemplou 289 projetos com investimentos de 270 milhões. No edital vigente, a regra é que cada projeto apresentado pelas prefeituras e entidades tenham o valor máximo de R$ 1 milhão. O FID contempla projetos nas áreas de meio ambiente, bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, saúde pública, patrimônio público, além dos voltados a pessoas idosas, pessoas com deficiência, grupos raciais, étnicos e religiosos, entre outros interesses difusos e coletivos.

Fábio Polidoro explicou que o encontro foi importante para os prefeitos se informarem sobre os benefícios do FID. “Conhecemos um pouco mais sobre o funcionamento desse fundo, em Pedreira firmamos mais um convênio no valor de R$ 1 milhão para as obras de reforma do Teatro Municipal”, destacou o Prefeito Fábio.

Participaram da reunião na Sala Azul do Paço Municipal de Campinas os prefeitos de Pedreira, Fábio Polidoro; Morungaba, Marco Oliveira; Vinhedo, Dario Pacheco; Indaiatuba, Nilson Gaspar; Cosmópolis, Junior Felisbino; Sumaré, Luiz Dalben, além de representantes das demais prefeituras da RMC. Também estiveram presentes os deputados estaduais Dirceu Dalben e Paulo Mansur; o ecretário estadual de Desenvolvimento Urbano, José Police Neto; o secretário-adjunto de Justiça e Cidadania, Raul Cristiano; e o diretor executivo da Agemcamp, Eliziário Ferreira Barbosa.