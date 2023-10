Prefeito Fábio Polidoro reúne-se com os vereadores do “Parlamento Jovem de Pedreira”

Os vereadores do Parlamento Jovem de Pedreira, projeto desenvolvido pela Câmara Municipal junto aos alunos de Ensino Fundamental II, das escolas das redes Estadual e Particular de Ensino estiveram reunidos com o Prefeito Fábio Polidoro, no Paço Municipal, acompanhados da coordenadora do projeto Ana Rita Eccel Sartori.

Na ocasião os jovens alunos formularam perguntas ao Chefe do Executivo sobre vários setores da Administração. “Está é a futura geração que estará comandando o Município no futuro, é muito bom poder contar um pouco dos nossos projetos e obras que estão sendo desenvolvidas pela Administração Municipal, além de tirar dúvidas dos jovens parlamentares”, enfatizou na ocasião o Prefeito Fábio Polidoro.

As sessões ordinárias do Parlamento Jovem acontecem sempre na segunda segunda-feira de cada mês, às 19 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Pedreira.