Prefeito formaliza entrega das reformas na EMEB “Joaquim Vieira”

Ainda dentro das atividades comemorativas pelo aniversário da cidade, na manhã desta quarta-feira, 26, o prefeito Toninho Bellini, o vice Mário da Fonseca e a Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini participaram da entrega das reformas e melhorias da EMEB “Joaquim Vieira”, em Eleutério. Secretários municipais, vereadores, pais de alunos e servidores da escola também participaram do ato, dentre elas a gestora Luciana Nicolai Ramonda e a coordenadora Cleide Aparecida Balbieri.

As melhorias na unidade foram iniciadas no ano passado e englobaram a construção de um novo reservatório de água, execução de despensa com bancadas em granito, instalação de corrimão na escada e grelha para drenagem no refeitório e melhorias na quadra como: cobertura metálica, colocação de alambrado ao redor, instalação elétrica, pintura do piso, instalação de trave, de poste com rede para voleibol e de tabela de basquete. O investimento total foi de R$ 711.211,70 de recursos próprios da Prefeitura.

“Há 38 anos, Eleutério me acolheu. Foi onde iniciei minha carreira no magistério. Não nesse mesmo prédio, era no antigo, mas lá eu tinha uma família. E eu tenho um afeto muito grande por esse bairro e por isso agradeço ao prefeito Toninho Bellini por todas as melhorias proporcionadas aqui. Estou muito feliz de poder voltar como secretária e entregar essa estrutura que irá beneficiar os alunos”, discursou a secretária Regina de Santana Lago Gracini.

Ao fazer uso da palavra, o prefeito Toninho Bellini destacou todos os investimentos feitos na Educação desde o início de seu mandato como reformas, lousas digitais, segurança, melhorias na merenda, uniforme escolar e outros. “Todas essas melhorias vêm sendo feitas diariamente em nossas escolas. Nossas crianças merecem muito a nossa atenção como gestores. Fico orgulhoso de poder vir aqui e ver uma escola com essa qualidade que pode oferecer o que há de melhor para os alunos”, destacou. “Que vocês aproveitem ao máximo tudo isso que vem sendo oferecido. Porque vocês representam o futuro do nosso país e é aqui dentro da escola que vocês recebem os ensinamentos. O que vocês aprendem aqui servirá de base para a vida toda”, disse ao interagir diretamente com os alunos.

Após o descerramento da placa, todos os presentes prestigiaram as apresentações musicais do Projeto Viva Música e também as elaboradas pelos professores da unidade. Também foram feitas homenagens para ex-servidores da unidade, além da Secretária de Educação e do Prefeito.