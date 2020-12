Prefeito Gustavo Reis anuncia novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Social

O prefeito reeleito de Jaguariúna Gustavo Reis (MDB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (10), o nome do novo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. O empresário Lucio Tomasiello assume a pasta para o mandato de 2021-2024.

O novo secretário, que é morador de Jaguariúna, traz na bagagem uma vasta experiência com o comércio e com a indústria. No seu currículo acumula funções de Diretor Comercial e Diretor Administrativo e Financeiro de grandes indústrias do Estado de São Paulo.

O prefeito Gustavo Reis desejou boas-vindas ao novo comandante da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e afirmou que a nova linha de trabalho será focada na retomada econômica do pós-pandemia, na busca por novas indústrias e empresas e, principalmente, na geração de empregos e oportunidades.

“Conheço o Lucio Tomasiello, confio no seu trabalho e na sua competência. É uma pessoa que tem grande trânsito na FIESP e, além disso, o seu irmão é vice-presidente da Samsung Brasil. Tenho certeza que a secretaria está em boas mãos. Essa é apenas nossa primeira ação na busca pelo desenvolvimento e pelo progresso. Vamos trabalhar para que o povo de Jaguariúna tenha bons empregos e mais oportunidades”, destacou o mandatário.

De acordo com o secretário Lucio Tomasiello, essa será a sua maior e mais desafiadora missão de vida. “Primeiramente, dizer que fiquei muito honrado com o convite. O prefeito Gustavo Reis deixou bem claro o que espera do nosso trabalho e posso garantir que vamos trabalhar incansavelmente para atingir os objetivos. Jaguariúna tem um potencial econômico enorme e um povo muito guerreiro e trabalhador”, disse o secretário.

Lucio Tomasiello chega para assumir o lugar de Valdir Oliveira, que era o chefe da pasta desde o início do governo Gustavo Reis (MDB). “Agradeço ao Valdir pelo trabalho de sucesso que ele desenvolveu ao longo desses anos. Com ele, Jaguariúna obteve grandes resultados e avançou muito no campo econômico. Desejo muita sorte nesta nova jornada”, afirmou o prefeito.

Essa é a primeira novidade anunciada pelo prefeito Gustavo Reis para o seu novo mandato. Na última segunda-feira, 7 de dezembro, os secretários municipais entregaram de forma coletiva os seus cargos para o chefe do Executivo Municipal. Dessa forma, o mandatário terá mais liberdade para formar a nova equipe de primeiro escalão da gestão 2021-2024.