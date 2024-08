PREFEITO GUSTAVO REIS CHAMA NOVOS AGENTES PARA REFORÇAR EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, chamou novos agentes que foram selecionados no concurso público e estão aptos a compor o efetivo da Guarda Municipal de Jaguariúna. No total, são dez novos guardas contratados, que reforçarão os quadros da GM. A corporação passa de 67 para 77 agentes, um aumento de 15% no efetivo. É a primeira vez que a GM de Jaguariúna amplia seu quadro de agentes nos últimos 18 anos.

Nesta quinta-feira, dia 29 de agosto, os novos guardas Rosane Alves Vieira Luiz, de 32 aos, Leandro Ischinji, de 28, e Valdemir Bueno Junior, de 27 anos, participaram de uma reunião com o prefeito no Paço Municipal. Também estiveram presentes a vereadora Ana Paula Espina e os secretários municipais Edgard Mello, de Segurança Pública, e Fabiano Urbano, de Negócios Jurídicos.

“A contratação desses novos guardas é parte do nosso compromisso contínuo de fortalecer a segurança pública em nossa cidade. Mesmo diante dos desafios para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, seguimos firmes no propósito de priorizar o bem-estar da nossa população. Com esses novos membros, serão 10 novos guardas contratados, de um total de 22 aprovados no concurso público, que vão reforçar nosso efetivo municipal”, disse Gustavo Reis.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, além do concurso público, os novos agentes incorporados à GM também passaram por qualificação na Academia de Formação da Guarda Municipal.

Foto: Raphael Luna