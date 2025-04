GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE POSSE LOCALIZA MOTO ROUBADA

Em patrulhamento realizado na tarde do último sábado (12), a equipe da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse localizou, no bairro Ressaca, uma motocicleta Honda CB 250 Twister vermelha e preta com sinais identificadores suprimidos, suspeita de envolvimento no roubo de uma Yamaha MT-03 azul ocorrido na cidade de Pedreira no dia anterior.

Durante o patrulhamento, as viaturas VTR 017 (composta pelos 3º CL Mendes, 3º CL Luana e 3º CL Oliveira) e VTR 020 (com o Inspetor Pereira e 3º CL Guimarães), avistaram um indivíduo conhecido nos meios policiais, em frente à sua residência. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele, mas os agentes notaram a presença da motocicleta com características suspeitas.

Ao ser questionado, o indivíduo confessou ter participado do roubo da MT-03 junto com um comparsa, e informou que o veículo roubado estaria escondido em uma área de mata na cidade de Jaguariúna. A equipe de Santo Antônio de Posse entrou em contato com a Guarda Civil Municipal de Jaguariúna, que, com apoio da VTR 2085 (2º CL Valdeci e 2º CL Brunhani), localizou a motocicleta roubada conforme as indicações repassadas.

A Yamaha MT-03 foi encontrada sem a placa, porém com todos os sinais identificadores intactos, o que permitiu a confirmação da propriedade e posterior devolução à vítima. Já a Honda Twister, encontrada na residência do averiguado em Posse, foi apreendida e encaminhada ao pátio.

O suspeito foi conduzido ao pronto-socorro para exames médicos de praxe e, posteriormente, à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência Policial de Apreensão de Objeto. Apesar das evidências, o indivíduo não foi preso em flagrante e foi arrolado ao inquérito para continuidade das investigações.