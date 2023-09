Prefeito Junior Felisbino anuncia novo Secretário de Negócios Jurídicos

O Prefeito Junior Felisbino, anunciou nesta quinta-feira, 14 de setembro, o novo secretário de Negócios Jurídicos. Trata-se do advogado, Gabriel Cavalcante Trentin.

Trentin, é formado em Direito, com pós graduação em Direito penal e processual penal, direito tributário e especialização em direito imobiliário, além de já ter exercido a função de diretor da Secretaria de Negócios Jurídicos desde o início da gestão.

“Recebo o convite do Prefeito Junior Felisbino com muita honra, ciente das responsabilidades inerentes ao cargo. Agradeço ao Dr. Marcos Paulo pelos bons préstimos até aqui, certo que irei dar continuidade aos trabalhos, por ele realizados. Estendo minha gratidão ao Junior pelo reconhecimento do meu trabalho, colocando-me a inteira disposição para o bom e fiel cumprimento dos deveres em prol da população cosmopolense”, afirmou o novo secretário.

Dr. Marcos Paulo, deixa a Prefeitura e agradece à Administração.

“Deixo a Secretaria de Negócios Jurídicos para uma nova etapa acadêmica e profissional em minha carreira. Foi uma grande honra e um especial privilégio integrar a equipe do Prefeito Junior Felisbino e acompanhar sua liderança, sua competência e seus exemplos de trabalho, humildade e dedicação pela vida pública. Agradeço ao Prefeito pela oportunidade, confiança e amizade, e em especial, a equipe da Secretaria de Negócios Jurídicos pelo trabalho competente e dedicado, pela lealdade e amizade de todos”, comenta Dr. Marcos.

O Prefeito Junior Felisbino também deixou a sua mensagem: “Agradeço ao Dr. Marcos Paulo, pela dedicação, comprometimento e profissionalismo a frente de sua pasta. Aproveito para desejar sucesso ao Dr. Gabriel que seguirá os passos do seu antecessor, sempre contando com nosso apoio e confiança”.