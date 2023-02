Prefeito Leitinho anuncia volta da programação de Carnaval em Nova Odessa com baile e matinê

Após três anos de pandemia, o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, e seu vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, anunciaram nesta semana a retomada da programação de Carnaval em Nova Odessa, com dois eventos. O primeiro, no dia 17/02, sexta-feira de Carnaval, será o “Carnaval da Melhor Idade”, exclusivo para os idosos já cadastrados e atendidos pelo Programa da Melhor Idade da Prefeitura.

Já no domingo de Carnaval, dia 19/02, acontece o “CarnaKids”, uma matinê voltada para as crianças de até 12 anos de idade, com entrada livre. Em ambos os eventos será terminantemente proibida a venda, entrada ou consumo de bebidas alcoólicas.

“Estamos retomando mais uma tradição da nossa cidade, como a Festa de Aniversário, a Festa das Nações e o Campeonato Municipal (de Futebol). E todos os nossos eventos são pensados para as famílias, para as crianças, para trazer de volta essa alegria de passear com os filhos”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Nossa Comissão de Eventos está preparando tudo com muito carinho para o povo de Nova Odessa, principalmente os mais pobres, que muitas vezes não podem levar seus idosos ou seus filhos pequenos para curtir o Carnaval em um clube, por exemplo”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“É um momento de muita alegria, o retorno das atividades na nossa sede após essa reforma. E nada melhor do que comemorar esse momento com uma festa de Carnaval junto aos nossos idosos, em confraternização e união”, comentou a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda.

MELHOR IDADE

Os cerca de 650 idosos atendidos atualmente pelo Programa da Melhor Idade, mantido pelo Fundo Social de Solidariedade em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, já estão sendo convidados para o “Carnaval da Melhor Idade”, que vai acontecer na sede do Fundo Social, na Rua Heitor Penteado – que está passando por reformas e vai passar a ser denominado “Espaço Melhor Idade”.

Cada idoso vai receber duas entradas – uma para si próprio e outra para o cônjuge, companheiro ou acompanhante (maior de 18 anos). A Prefeitura prepara ainda um show ao vivo para o “baile”, que deve ser confirmado nos próximos dias. A festa vai das 14h às 18h do próximo dia 17.

MATINÊ

Já a matinê para as crianças de zero a 12 anos vai acontecer no Ginásio Municipal Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa, no domingo de Carnaval, das 14h às 19h, com som mecânico e decoração especial. O acesso ao recinto fechado terá controle e segurança, e haverá praça de alimentação com comerciantes, feirantes, food trucks e ambulantes da cidade.

As crianças poderão participar fantasiadas e brincar com confete ou serpentina – mas o uso de sprays de espuma e assemelhados está proibido. A gestão municipal prepara ainda outras brincadeiras e algumas surpresas para a criançada, que serão divulgadas em breve.

