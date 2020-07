Prefeito muda comando da Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do município passa a ter novo comando a partir de sexta-feira. O Secretário de Administração Wagner Lourenço assume o lugar até então ocupado por Maria Cristina Moreira, que retorna para seu cargo efetivo do qual é titular.

De acordo com o Prefeito José Natalino Paganini algumas mudanças são necessárias e a alteração em nada prejudica o trabalho que já vinha sendo executado, visto que Lourenço já atuava na Saúde no setor financeiro. “Agradeço todo o trabalho prestado pela Cristina, especialmente durante essa pandemia que estamos enfrentando. E dou boas vindas ao Wagner, que já está conosco há algum tempo e muito integrado no serviço”.