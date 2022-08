Prefeito participa de comemoração dos 51 anos da Apae

O Prefeito Toninho Bellini participou na manhã desta sexta-feira, 21, da comemoração dos 51 anos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Itapira. A cerimônia ocorreu na sede da entidade, na Rua Jacob Audi, e reuniu alunos, colaboradores e diretores da entidade, o presidente Newton Santana, vereadores e secretários municipais.

A abertura do evento ocorreu com a execução do Hino Nacional e do Hino da Apae. Em seguida, a fanfarra da entidade fez uma apresentação. Em seu discurso, Toninho Bellini destacou a importância do trabalho da Apae no município e lembrou toda a trajetória da entidade com diferentes endereços de sede e todos os presidentes que por lá passaram. “Tenho a honra de falar que acompanhei essa história e durante meus dois primeiros mandatos tive um contato direto com os presidentes da época. Agora, com o Dr. Newton, reitero o meu apoio e o da Prefeitura para a manutenção e ampliação dos atendimentos”. Ele também lembrou as conquistas recentes como a cessão da van de transporte oriunda do Governo do Estado de São Paulo e mencionou a atuação de todas as esferas de governo no que diz respeito aos repasses financeiros.

Após os discursos do prefeito, do presidente Newton Santana, dos diretores Lucinéia Baldessini e Ademir Baston e também a presidente da Casa da Amizade, Dilma de Oliveira Guardia, todos seguiram para o canto dos parabéns.

Atualmente são 248 crianças e adolescentes atendidas pela Apae de Itapira. A entidade mantém parceria com o Governo do Estado de São Paulo e com as secretarias municipais de Educação, Saúde e Promoção Social.