Mogi Mirim terá primeira escola cívico-militar a partir do segundo semestre

Mogi Mirim foi confirmada entre as cidades que terão uma escola estadual funcionando no modelo cívico-militar ainda em 2025. A Escola Estadual São Judas Tadeu será a primeira unidade do município a adotar o novo formato de ensino, que combina a atuação de militares na disciplina e educadores no conteúdo pedagógico.

A mudança foi oficializada pela Secretaria Estadual de Educação e integra um projeto que será implantado em 100 escolas públicas de todo o estado de São Paulo.

Segundo a pasta, a escolha das escolas passou por votação da comunidade escolar. Em Mogi Mirim, a adesão foi aprovada após consulta pública com participação de pais, alunos e profissionais da educação.

O novo modelo deve começar a ser implantado já no segundo semestre, após a publicação oficial da lista no Diário Oficial.

Como será a escola cívico-militar em Mogi Mirim?

No modelo aprovado, militares atuarão na organização da rotina escolar, atividades extracurriculares e projetos de civismo e cidadania, enquanto os professores seguem responsáveis pelas disciplinas acadêmicas. As atividades também deverão incentivar valores como respeito, responsabilidade e dedicação.

O governo do estado promete apoiar financeiramente a execução do programa, fornecer uniformes e monitorar a qualidade da educação nas unidades participantes. As escolas, por sua vez, terão de garantir que os direitos humanos e a diversidade continuem respeitados no ambiente escolar.

A implantação das escolas cívico-militares chegou a ser questionada judicialmente em 2024, mas foi liberada após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em Mogi Mirim, a expectativa é que a Escola São Judas Tadeu comece a operar no novo modelo até o final deste ano letivo.

Fonte G1