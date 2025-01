Prefeito Pedro Franco acompanha melhorias nas vias urbanas e rurais de Engenheiro Coelho 16 de janeiro de 2025

O prefeito de Engenheiro Coelho, Pedro Franco, iniciou nesta semana uma série de ações voltadas à melhoria da infraestrutura viária do município. Tanto na área urbana quanto nas estradas rurais, os trabalhos buscam trazer mais segurança, acessibilidade e qualidade para os moradores e trabalhadores da cidade.

Operação Tapa-Buracos garante melhor mobilidade urbana

Nesta semana, começou a tão esperada Operação Tapa-Buracos, que tem como objetivo recuperar as condições das ruas e avenidas da cidade. O prefeito acompanhou o início dos trabalhos de perto e reforçou o compromisso da gestão com a segurança e o conforto da população.

“Estamos trabalhando para garantir que as ruas de Engenheiro Coelho estejam em boas condições, oferecendo mais segurança para quem transita diariamente pela cidade. Essa operação faz parte do nosso plano de melhorar a infraestrutura e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores”, afirmou Pedro Franco.

As ações serão realizadas em várias regiões da cidade, priorizando vias com maior necessidade de reparo.

Manutenção das estradas rurais valoriza o campo e a produção local

Além das melhorias urbanas, a prefeitura também está investindo nas estradas rurais, fundamentais para a economia e o cotidiano do município. Em visita às estradas de terra, Pedro Franco acompanhou o trabalho da máquina patrola, que está sendo utilizada para nivelar e recuperar trechos danificados.

“Valorizamos quem trabalha no campo, e investir na manutenção das estradas rurais é prioridade. Queremos garantir que nossos produtores e moradores da zona rural tenham vias de qualidade e segurança para escoar sua produção e se locomover com tranquilidade”, destacou o prefeito.

As estradas rurais de Engenheiro Coelho são essenciais para o transporte agrícola, além de serem a ligação de muitas famílias que vivem no campo com a área urbana.

Compromisso com o progresso de Engenheiro Coelho

Com essas ações, a gestão de Pedro Franco reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização de todas as regiões do município.

“Tanto no campo quanto na cidade, estamos trabalhando para construir uma Engenheiro Coelho melhor para todos. Nosso foco é atender as demandas da população, garantindo infraestrutura e qualidade de vida”, concluiu o prefeito.

As obras seguem em ritmo acelerado, e a prefeitura convida os cidadãos a acompanharem as atualizações sobre os trabalhos por meio das redes sociais do município.