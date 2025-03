Prefeito e vice-prefeito de Mogi Guaçu conhecem parte da nova equipe de médicos legistas

Nesta segunda-feira, dia 31 de março, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel receberam a visita dos funcionários do Instituto Médico Legal (IML) de Mogi Guaçu. Na ocasião, eles conversaram sobre a reforma e ampliação do prédio do IML, no Jardim Novo I, e sobre o reforço da equipe. Quatro novos médicos legistas foram contratados pelo Governo do Estado e eles já atuam no município.

“O Estado fez a contratação dos novos médicos legistas e nós estamos cobrando a empresa responsável pela conclusão das obras de reforma e ampliação do prédio do IML. Além disso, vamos continuar fazendo gestão junto ao Estado para trazer as melhorias que eles vão precisar para continuar realizando um trabalho de excelência na cidade”, comentou o prefeito.

Vale lembrar que, em julho do ano passado, o vice-prefeito entregou ofícios para o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, quando ele esteve em Mogi Mirim. Entre os pedidos, a contratação de policiais para a 1ª Cia da Polícia Militar, de delegados para a Polícia Civil, além de profissionais para o IML, sendo solicitada a contratação de 14 profissionais, sendo quatro médicos legistas, quatro auxiliares de necropsia, quatro atendentes e dois auxiliares administrativos.

“Ainda no ano passado, nós solicitamos o aumento do efetivo da Polícia Civil com a contratação de três delegados, 10 escrivães e 10 investigadores e, para a 1ª Cia PM, foram solicitados mais 39 cabos e soldados. Para o IML seria um quadro completo e fomos atendidos com a chegada dos médicos legistas e continuaremos trabalhando e cobrando novos e outros investimento junto ao Estado”, ressaltou o vice-prefeito.

Com a ampliação, o prédio do IML passará a contar com uma área total de 146,81 m² com quatros novas salas, sendo de necrópsia, clínica médica, exames de custódia e de presos, além de uma copa e de outros três banheiros, cela para presos e convencional. As obras estão na fase de acabamento e a empresa responsável, a CMR Construtora Ltda, foi cobrada para concluir os serviços. Se não tiver aditamento, o prazo vence em junho.

O imóvel recebeu novas instalações elétricas e hidráulicas e foram reconstruídas duas rampas de acessibilidade (PNE) e de transporte (carrinho de corpos). As obras foram iniciadas em junho de 2024 e terão um custo de mais de R$ 540 mil, sendo executada por meio de recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).