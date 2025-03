Museus de Itapira passam por visita técnica para elaboração de projeto de reformas estruturais

No último sábado, 22, uma equipe mobilizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realizou uma visita técnica nos três museus situados no Parque Juca Mulato para a redação de um dossiê sobre a atual situação dos equipamentos e quais intervenções são necessárias. O objetivo é que o projeto final seja utilizado na captação de verbas para reformas.

Os museólogos Rodrigo Santos e Renata Gava e o engenheiro Erico Bortoleto, todos da Engenho Cultural – Consultoria e Assessoria, vistoriaram o Museu Histórico e Pedagógico, a Casa Menotti Del Picchia e o Museu de História Natural e agora irão elaborar um relatório situacional simplificado de patologias estruturais e propostas com resoluções referentes as coberturas (telhados e calhas) existentes das edificações, além de também apresentarem um plano técnico com apontamentos museológicos para a estruturação das áreas de guarda e acondicionamento de acervo dos espaços de memória.

O chefe dos museus de Itapira, José Carlos Simão Cardoso Júnior, e o historiador Eric Apolinário, que atua na Secretaria de Cultura e Turismo, acompanharam a visita. “Muitos pontos positivos foram apontados, mas também temos alguns pontos de atenção que eles já mencionaram brevemente. Em alguns dias eles irão disponibilizar o relatório detalhado e, com ele, nossa equipe da secretaria iniciará a busca por recursos para as reformas necessárias”, explicou Júnior.