Prefeito Toninho Bellini conquista veículo para o ProconSP

Em evento oficial realizado na manhã desta sexta-feira, 17, em São Paulo, o prefeito Toninho Bellini recebeu um veículo oficial para a unidade municipal do ProconSP. “Desde o ano passado já havíamos recebido a confirmação da vinda desse veículo para nosso município. Agradeço e parabenizo a nossa equipe do Procon porque foi graças a esse excelente trabalho que fomos contemplados”, declarou. O carro será destinado para múltiplas atividades como fiscalização, atendimento, orientação e pesquisas, dentre outras.

A cerimônia ocorreu na sede do ProconSP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, e foram entregues 87 veículos destinados a prefeituras e Procons conveniados à Fundação, todos já emplacados e licenciados. “A entrega destes equipamentos cumpre o objetivo de promover e intensificar a municipalização da defesa do consumidor”, afirmou o diretor do Procon-SP, Wilton Ruas.

Estiveram presentes prefeitos, vereadores e demais autoridades, como o secretário-executivo da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, Raul Christiano, que representou o secretário de estado da pasta Fábio Prieto; e o deputado federal Celso Russomano.

Os veículos foram adquiridos por meio de convênio celebrado entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor Procon-SP, visando a modernização e ampliação da capacidade de atendimento e fiscalização dos Procons Municipais do Estado de São Paulo e o fortalecimento da política de proteção ao consumidor.

Os recursos, no valor de R$ 6.899.253,00 (seis milhões, oitocentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais), foram obtidos em razão da Emenda Parlamentar de autoria do deputado federal Celso Russomano. “Deixo aqui meu agradecimento ao deputado por essa emenda que impactou positivamente nossa cidade e dezenas de outras”, finalizou o prefeito.