Prefeitos da RMC trabalham para retorno à fase laranja – Santo Antônio de Posse

Na última sexta-feira, dia 3 de julho, a região de Campinas retornou a fase vermelha do Plano São Paulo, após apresentar taxa de ocupação nos leitos acima de 80%. Diante deste cenário, os prefeitos dos municípios que compõe a RMC têm trabalhado para que o retorno à fase laranja aconteça em breve e com toda segurança necessária.

Uma das medidas conquistadas foi a disponibilização de vagas no Hospital de Campanha do Ibirapuera na capital paulista. Desta forma, a unidade hospitalar poderá receber os pacientes da região de Campinas e, com isso, garantir mais leitos para os enfermos de baixa e média complexidade da Covid-19.

Após o anúncio das novas vagas, a Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Posse já encaminhou pacientes para internação na capital. Frisamos que o remanejamento dos pacientes será feito pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), do governo estadual paulista.

Desde o início da pandemia, o município vem encaminhando os pacientes que necessitam de internação em leitos de CTI e UTI para o Hospital de Clínicas da Unicamp e Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Campinas, que atualmente funciona em caráter hospitalar.