Prefeitos das cidades que fazem parte do Consórcio CISBRA estiveram reunidos em Serra Negra

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro esteve na última semana participando da reunião do CISBRA – Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas, formado pelos municípios de Amparo, Águas de Lindóia, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo-MG, Tuiuti e Vargem.

A reunião reuniu além dos prefeitos, secretários e diretores municipais, vereadores e profissionais ligados ao setor, nas dependências do Centro de Convenções. Pedreira esteve representada pelo Prefeito Fábio Polidoro, Secretário de Serviços Urbanos Paschoal Loner, Secretário de Divulgação e Turismo Alessandro Luiz de Godoy (Mole), Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato (Patão) e pelo Vereador João Paulo Nascimento.

Durante o encontro foram debatidos dois importantes temas, sendo: O trabalho desenvolvido pelo Consórcio CISBRA e o Consórcio de Turismo do Circuito das Águas Paulista.

Durante o encontro foram entregues os troféus dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, Pedreira conquistou o quarto lugar, com 41 pontos. Outros assuntos discutidos foram: Reconhecimento do Aeroporto de Socorro como atrativo turístico do Circuito das Águas; Lançamento do Credenciamento dos prestadores de serviços relacionados ao Turismo através do site do Circuito das Águas, para que possam ser encontrados com mais facilidade pelo turista em todo o Circuito das Águas.