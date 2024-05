PREFEITUIRA DE JAGUARIÚNA AMPLIA SERVIÇOS REALIZADOS NO CASTRAMÓVEL

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliou os serviços do Castramóvel instalado no Parque Menegon, no bairro São José. Além de realizar castrações, agora a unidade também é uma clínica para animais, com cirurgias eletivas e consultas. O serviço é totalmente gratuito.

O Castramóvel da Prefeitura de Jaguariúna atende de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, e aos finais de semana e feriados, das 8h às 16h.

A ação integra a política de bem-estar animal implantada em Jaguariúna pela Secretaria Municipal de Saúde. O município é um dos poucos do País que possui o título de Cidade Amiga dos Animais, concedido pela World Animal Protection (WAP) em 2019.

A cidade também é uma das primeiras da região a iniciar a microchipagem de cães e gatos no serviço público, o que permite um maior controle sobre esses animais, e possui uma rede pública de saúde e bem-estar animal, composta pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário, o Castramóvel, o Centro de Especialidade Animal – para fisioterapia e imagens de ultrassom –, centro cirúrgico no Castramóvel e unidade de Vigilância em Zoonoses. Todos os serviços são gratuitos.

