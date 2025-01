Prefeitura abre inscrições o Prouni Municipal Ao todo, são 200 bolsas de estudo gratuitas em quatro diferentes cursos

Prefeitura abre inscrições o Prouni Municipal

Ao todo, são 200 bolsas de estudo gratuitas em quatro diferentes cursos

Através de parceria com o Centro Universitário Amparense – UNIFIA, a prefeitura deu início essa semana, as inscrições ao programa “Prouni Municipal”. Ao todo, são 200 bolsas de estudos gratuitas em cursos superiores de Gestão Pública, Processos Gerenciais, Recursos Humanos, Logística e Marketing, todos com dois anos de duração.

Os cursos são oferecidos na modalidade de Ensino a distância – EaD, podendo ser cursados em casa ou no polo de apoio presencial, na escola Mario Bianchi. Para ter direito é necessário ser morador de Santo Antônio de Posse há pelo menos 2 anos, ter estudado em escola pública e ter disponibilidade de participar de cinquenta horas anuais de serviços comunitários promovido pela Prefeitura Municipal ou entidades.

As inscrições podem ser realizadas até 2 de fevereiro no link abaixo:

https://forms.gle/NJH7kYrk1vDVwjbYA

Mais informações, pelo e-mail: prouni.posse@unisepe.com.br